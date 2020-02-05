«Спартак» объявил о назначении нового шеф-скаута

Руководителем селекционной службы «Спартака» назначен Антон Чистяков, сообщает официальный сайт клуба.
На протяжении семи последних лет Чистяков работал в ЦСКА в должности координатора селекции.
32-летний специалист окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках.
Напомним, в августе прошлого года «Спартак» объявил об уходе заместителя главы службы Александра Аверьянова, работавшего в клубе с 2007 года, а также селекционеров Григория Евтушенко, Максима Кандинова и Владимира Расинского.
После 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
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