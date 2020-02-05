«Спартак» объявил о назначении нового шеф-скаута Антон Чистяков раньше работал в ЦСКА.

Руководителем селекционной службы «Спартака» назначен Антон Чистяков, сообщает официальный сайт клуба.

На протяжении семи последних лет Чистяков работал в ЦСКА в должности координатора селекции.

32-летний специалист окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках.

Напомним, в августе прошлого года «Спартак» объявил об уходе заместителя главы службы Александра Аверьянова, работавшего в клубе с 2007 года, а также селекционеров Григория Евтушенко, Максима Кандинова и Владимира Расинского.

После 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.