Валерий Филатов: В данной ситуации Прядкин - самая хорошая кандидатура Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился мнением о том, что действующий глава РПЛ Сергей Прядкин будет единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, которые состоятся 17 марта.

- Раз выбрали все, значит, он достоин. Честно говоря, я на ближайшем горизонте не вижу другого человека, который мог бы быть выбран на пост президента РПЛ. Поэтому в данной ситуации Прядкин - самая хорошая кандидатура, - цитирует Филатова ТАСС.

Ранее стало известно, что все 16 клубов лиги единогласно выдвинули кандидатуру действующего главы организации Сергея Прядкина.

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент организации Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Однако 24 января РФС признал избрание неправомерным и призвал лигу провести новые выборы.

Добавим, Прядкин возглавляет лигу с 14 ноября 2007 года, а срок его полномочий заканчивается в апреле.