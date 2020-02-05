Эриксен - о последних месяцах в «Тоттенхэме»: Я и был в команде, и одновременно не был В январе полузащитник перешел в «Интер».

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о последних месяцах в лондонском «Тоттенхэме».

«В Англии, когда у тебя остаются считанные месяцы до окончания контракта, считается, что ты должен уйти прямо сейчас. В итоге я сыграл около 30 матчей, где каждую игру со мной прощались. Я и был в команде, и одновременно не был. Проблемы «Тоттенхэма» перекладывали на мою форму. Если клуб не играет должным образом, то дело во мне. Я прочитал, что был плохим в раздевалке, что с тех пор, как я объявил о желании уйти, мне не было хорошо в клубе», - приводит слова Эриксена ВВС.

Напомним, Эриксен перешел в «Тоттенхэм» в 2013 году. За это время он провел за клуб 305 матчей, в которых забил 69 голов и отдал 89 результативных передач.

28 января датский полузащитник перебрался в «Интер» за 20 млн евро. В составе миланцев игрок провел уже два матча.

После 22 туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Ювентус». Туринский клуб имеет в своем активе 54 очка. «Интер» набрал на три очка меньше и расположился на второй позиции. В последних пяти матчах миланцы одержали лишь две победы. Еще три встречи завершились вничью.

10 февраля «Интер» на своем поле примет «Милан».