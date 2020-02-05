ФИФА - о недопуске России на ЧМ-2022: Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению - Советский спорт
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05 февраля 2020 14:02ФутболНечаев Юрий

ФИФА - о недопуске России на ЧМ-2022: Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению

Отборочный турнир стартует весной 2021 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол», - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

Напомним, ранее сегодня крупнейший спортивный арабский телеканал beIN SPORTS сообщил, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира в Катаре.

9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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