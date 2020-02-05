Дмитрий Свищев: Чиновники ФИФА должны однозначно вступиться за наших футболистов Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что ФИФА должна вступиться за сборную России в вопросе участия в чемпионате мира 2022 года.

- Чиновники ФИФА должны однозначно вступиться за наших футболистов, за наших болельщиков. Санкции WADA относительно российского спорта не вступали в силу. И никто не вправе требовать отстранения сборной России от участия в чемпионате мира в Катаре. Я полностью согласен с РФС, надо дожидаться официальных заявлений.

Нападки по поводу участия наших футболистов в чемпионате мира и спортсменов по другим видам были уже давно. Мы привыкли к этому, это длится многие годы. Но обратите внимание, когда происходят эти нападки. Они происходят циклично перед важными событиями, в данном случае перед разбирательством WADA и РУСАДА в CAS, - цитирует Свищева «РИА Новости».

Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал beIN SPORTS сообщил, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе.