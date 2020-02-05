Юрий Ганус – об отстранении сборной России от ЧМ-2022: Официальных документов от WADA не получал Арабский канал beIN SPORTS сообщил о том, что Россию уведомили о запрете участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию о запрете сборной России по футболу участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В среду арабский канал beIN SPORTS сообщил о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о невозможности выступления на предстоящем чемпионате мира.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему я не получал, хотя они по идее должны были бы прийти и ко мне, – приводит ТАСС слова Гануса. – Как правило, WADA делает подобные заявления по итогам тех или иных событий».

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Отборочный турнир к чемпионату мира в европейской зоне стартует в марте 2021 года.