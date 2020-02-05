Игорь Лебедев: Решение об участии сборной России в чемпионате мира принимает не WADA, а ФИФА

- Юридически решение о том, принимать участие национальной сборной в чемпионате мира по футболу или не принимать, принимает не Всемирное антидопинговое агентство, а ФИФА… Но за каждой федерацией остается право не прислушиваться к рекомендациям WADA, особенно если по линии этой федерации претензий к той или иной стране нет, - цитирует Лебедева «РИА Новости».
Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал beIN SPORTS сообщил, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира в Катаре.
Напомним, что 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе.
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