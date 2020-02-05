«Уфа» разгромила «Айя-Напу» на сборе на Кипре Российская команда забила пять безответных голов.

«Уфа» нанесла поражение «Айя-Напе» (5:0) в контрольном матче на сборе в Ларнаке.

«Уфа» одержала разгромную победу в первом контрольном матче дня😉



На УТС в Ларнаке уфимцы завершили свой третий контрольный матч. На этот раз уфимцам противостояла кипрская команда «Айя-Напа», в ворота которой подопечные Вадима Евсеева отправили пять безответных мячей pic.twitter.com/SkhRjxD92U — ФК УФА (@UfaFc) February 5, 2020

Все голы были забиты в первом тайме: отличились Остон Урунов (17-я минута), Павел Аликин (19), Денис Терентьев (24), Андрес Вомбергар (27) и Гамид Агаларов (32).

Отметим, что изначально «Уфа» должна была сыграть с «Араратом», но команда из Армении не приехала на кипрский сбор.

В еще одном контрольном матче в среду соперником «Уфы» станет «Судува» из Литвы.

Ларнака (Кипр)

Контрольный матч

«Уфа» (Россия) – «Айя-Напа» (Кипр) – 5:0 (5:0)

Голы: Урунов, 17. Аликин, 19. Терентьев, 24. Вомбергар, 27. Агаларов, 32.