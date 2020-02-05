«Динамо» одержало волевую победу над «Вентспилсом» Голы забили Панченко и Плиев.

«Динамо» выиграло у «Вентспилса» (2:1) в контрольном матче на сборе в Белеке (Турция).

Оба гола бело-голубые забили после перерыва: на 63-й минуте полузащитник Кирилл Панченко сравнял счет, а на 89-й – защитник Заурбек Плиев принес команде победу.

Отметим, что в среду «Динамо» проведет еще один матч – с «Металлургом» из Узбекистана. Начало игры – 17:00 (мск).

Белек (Турция)

Контрольный матч

«Динамо» (Россия) – «Вентспилс» (Латвия) – 2:1 (0:1)

Голы: Панченко, 63. Плиев, 89 – Сахневич, 27.

«Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Рауш, Соснин (Зорин, 66), Каборе (Денисов, 75), Кардозу (Хильемарк, 66), Жоаозиньо (Н'Жи, 60), Панченко (к) (Школик, 75), Игбун (Карапузов, 60).