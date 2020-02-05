«Динамо» одержало волевую победу над «Вентспилсом»

«Динамо» выиграло у «Вентспилса» (2:1) в контрольном матче на сборе в Белеке (Турция).
Оба гола бело-голубые забили после перерыва: на 63-й минуте полузащитник Кирилл Панченко сравнял счет, а на 89-й – защитник Заурбек Плиев принес команде победу.
Отметим, что в среду «Динамо» проведет еще один матч – с «Металлургом» из Узбекистана. Начало игры – 17:00 (мск).
Белек (Турция)
Контрольный матч
«Динамо» (Россия) – «Вентспилс» (Латвия) – 2:1 (0:1)
Голы: Панченко, 63. Плиев, 89 – Сахневич, 27.
«Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Рауш, Соснин (Зорин, 66), Каборе (Денисов, 75), Кардозу (Хильемарк, 66), Жоаозиньо (Н'Жи, 60), Панченко (к) (Школик, 75), Игбун (Карапузов, 60).