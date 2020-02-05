Моуринью рассказал, когда ждать возвращения Кейна Нападающий «Тоттенхэм» должен вернуться в строй в двум последним играм чемпионата Англии.

В первый день 2020 года нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн травмировал колена в выездном матче против «Саутгемптона» (0:1). Футболисту диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия, и 11 января он перенес операцию.

Британские СМИ писали о том, что капитан сборной Англии будет восстанавливаться как минимум полгода и рискует пропустить Евро-2020. Однако главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что ждет возвращения Кейна к маю – к двум последним турам чемпионата Англии.

«Надеюсь, что Гарри сыграет против «Лестера» 9 мая. Возможно, что нам все еще что-нибудь будет нужно – стать четвертыми, пятыми, или шестыми. Надеюсь, что он сможет нам помочь», – цитирует португальца официальный сайт клуба.

«Тоттенхэм» будет завершать чемпионат Англии домашним матчем против «Лестера» 9 мая и выездной игрой против «Кристал Пэлас» 17-го.

В данный момент команда Моуринью занимает в АПЛ пятое место, набрав 37 очков в 25 турах.

Сегодня «Тоттенхэму» предстоит переигровка 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона» на своем поле.

В нынешнем сезоне Кейн в сумме забил за «Тоттенхэм» 17 голов в 25 матчах с учетом АПЛ и Лиги чемпионов.