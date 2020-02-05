Президент «Анже» задержан полицией, три девушки обвиняют его в домогательствах Команда занимает 13-е место в чемпионате Франции.

Президент клуба французской лиги 1 Саид Шабан был задержан полицией. Об этом сообщает RMC Sport.

На 55-летнего Шабана пожаловались три девушки, одна из которых является сотрудницей футбольного клуба «Анже». Прокуратура подтвердила начало предварительного следствия по делу о сексуальных домогательствах. В данный момент президент «Анже» находится под стражей.

Шабан заявил, что он не виновен и не сомневается в благоприятном исходе расследования. Он намерен сотрудничать со следствием и намерен отстоять свою честь.

Вчера 4 февраля «Анже» на выезде проиграл «Монако» со счетом 0:1. Команда занимает 13-е место в лиге 1, набрав 30 очков в 23 турах.