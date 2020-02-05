В «Интере» рассказали свою версию ухода Спаллетти На данный момент команда занимает 2-е место в таблице серии А.

Представитель «Интера» опроверг заявление итальянского специалиста Лучано Спаллетти, который работал с командой с 2017 по 2019 год.

Ранее специалист отметил, что клуб не стал разрывать с ним контракт, из-за чего он не смог возглавить «Милан».

«Помимо компенсации, положенной мистеру Спаллетти, клуб сделал еще одно финансовое предложение, чтобы он ушел, но оно не было принято», – приводит слова представителя «нерадзурри» ANSA.