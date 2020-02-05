Тарасов сообщил о рождении третьей дочери (фото)

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери, опубликовав фото своей супруги Анастасии и новорожденного ребенка на своей странице в Instagram, сделав подпись: «Спасибо тебе, моя любовь».
Первый ребенок Дмитрия и Анастасии дочка Милана родилась 10 июля 2018 года. Также у Тарасова есть дочь от первого брака – Ангелина.
32-летний полузащитник находится на просмотре в казанском «Рубине» и уже отправился на второй сбор с командой Леонида Слуцкого. Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по июль 2019 года, сыграв за железнодорожников в РПЛ 152 матч и забив 11 голов. Прошлым летом Дмитрий так и не смог найти себе новую команду и в первой части нынешнего сезона не выступал на профессиональном уровне.
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