«Урал» выиграл товарищеский матч против команды из второго дивизиона чемпионата Кипра Продолжается второй зимний сбор команды Парфенова.

Екатеринбургский «Урал» сегодня провел на Кипре очередной спарринг в рамках своего второго зимнего тренировочного сбора. Команда Дмитрия Парфенова со счетом 2:1 обыграла команду «Кармиотисса», выступающую во втором дивизионе чемпионата Кипра.

На 29-й минуте счет открыл Андрей Панюков, а на 53-й отличился Артем Юсупов. Киприоты свой единственный гол организовали на 62-й.

На 65-й удаление заработал полузащитник «Урала» Чингиз Магомадов, но по регламенту контрольного матча российский клуб сделал замену.

Вчера 4 февраля «Урал» сыграл вничью 1:1 с сербским клубом «Чукарички».

Команда находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея 24 очка после 19 турах.