«Урал» выиграл товарищеский матч против команды из второго дивизиона чемпионата Кипра

Екатеринбургский «Урал» сегодня провел на Кипре очередной спарринг в рамках своего второго зимнего тренировочного сбора. Команда Дмитрия Парфенова со счетом 2:1 обыграла команду «Кармиотисса», выступающую во втором дивизионе чемпионата Кипра.
На 29-й минуте счет открыл Андрей Панюков, а на 53-й отличился Артем Юсупов. Киприоты свой единственный гол организовали на 62-й.
На 65-й удаление заработал полузащитник «Урала» Чингиз Магомадов, но по регламенту контрольного матча российский клуб сделал замену.
Вчера 4 февраля «Урал» сыграл вничью 1:1 с сербским клубом «Чукарички».
Команда находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея 24 очка после 19 турах.
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Капризов снова промолчал. В гонке снайперов лидирует Яшкин Самые интересные моменты матчей уикенда в КХЛ – в традиционном обзоре от «Советского спорта». 02.02.2020 21:54 Хоккей Домрачев Владислав Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Тихонов: Хочу, чтобы «Спартак» выиграл весной все матчи Бывший полузащитник сборной России и красно-белых поделился впечатлениями от Кубка Париматч Премьер в Катаре, за которым он следит воочию. 05.02.2020 18:30 Футбол Федоровский Александр Клубный рекорд Яшкина, реванш СКА, волевая победа «Магнитки». Яркие моменты понедельника Московское «Динамо» одолело «Локомотив» (3:1) благодаря голу Дмитрия Яшкина, ставшего победным. 03.02.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль