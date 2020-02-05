«Ахмат» сыграл вничью с боснийским «Железничаром», дважды выигрывая по ходу встречи Команда Шалимова готовится к весенней части сезона в Турции.

Грозненский «Ахмат» в рамках тренировочного сбора провел в Турции контрольный матч против боснийского «Железничара». Игра завершилась вничью 2:2.

По ходу второго тайма команда Игоря Шалимова дважды выходила вперед, но боснийцы все-таки избежали поражения. У «Ахмата» дубль оформил Магомед Митришев, отличившись на 48-й и 70-й минутах. У «Железничара» забивали Иван Лендрич (67) и Семир Штилич (80).

Грозненская команда занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 матчах. «Железничар» идет на второй позиции в чемпионате Боснии и Герцеговины, имея 35 очков после 19 игр и лишь на одно очко отставая от лидера ФК «Сараево».