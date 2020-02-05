АЕК сыграл вничью с «Панетоликосом» в первом матче ¼ финала Кубка Греции Футболисты АЕКа под руководством Карреры на выезде не смогли обыграть «Панетоликос» в первом четвертьфинальном матче Кубка Греции.

Встреча прошла в Агринионе на стадионе «Панетоликос» и завершилась со счетом 1:1. В составе афинской команды голом отметился Стратос Сварнас (32-я минута), у хозяев поля отличился Абиола Дауда (60). Добавим, что ответная встреча пройдет в Афинах 12 февраля.