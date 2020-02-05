Зидан – о конфликте Месси и Абидаля: Эта ситуация «Реалу» не поможет На данный момент «сливочные» занимают 1-е место в таблице, набрав 49 очков. Каталонцы – на второй позиции и уступают столичному клубу три очка.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал последние события в «Барселоне».

Ранее спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль, рассказывая об уходе Эрнесто Вальверде, сообщил, что некоторые игроки были недовольны работой специалиста. Капитан «Барселоны» Лионель Месси потребовал от француза назвать имена и посоветовал не провоцировать конфликт в раздевалке.

«Эта ситуация нам не поможет. Вы думаете, «Барселона» станет слабее? Нет, конечно. Это сильная команда, но мы об этом не думаем.

Уверен, каталонский клуб будет вести борьбу до конца сезона. Хорошие игроки всегда остаются хорошими», – цитирует француза Goal.