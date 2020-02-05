Зидан – о конфликте Месси и Абидаля: Эта ситуация «Реалу» не поможет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал последние события в «Барселоне».
Ранее спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль, рассказывая об уходе Эрнесто Вальверде, сообщил, что некоторые игроки были недовольны работой специалиста. Капитан «Барселоны» Лионель Месси потребовал от француза назвать имена и посоветовал не провоцировать конфликт в раздевалке.
«Эта ситуация нам не поможет. Вы думаете, «Барселона» станет слабее? Нет, конечно. Это сильная команда, но мы об этом не думаем.
Уверен, каталонский клуб будет вести борьбу до конца сезона. Хорошие игроки всегда остаются хорошими», – цитирует француза Goal.
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей Овечкин разбушевался. Снова хет-трик, и две шайбы до отметки 700 Обзор игрового дня в НХЛ. 05.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав Мамаев забил, «Ростов» заиграл. Команда Карпина расправилась с «Партизаном» Во втором туре зимнего товарищеского турнира в Катаре ростовчане показали совсем не зимний футбол и убедительно переиграли сербский «Партизан». Дебютный гол за желто-синих забил Павел Мамаев. 04.02.2020 20:30 Футбол Мощенко Захар «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Спорт должен учить достоинству, а не унижать его. Колонка Кушанашвили Природа людей энигматична, и я, наблюдая за иными «белковыми соединениями», не могу определиться: разбираться с ними или разобраться с ними раз и навсегда? 04.02.2020 22:00 Хоккей Кушанашвили Отар Кучеров и «Тампа-Бэй» набрали крейсерский ход Состоявшийся первого февраля день Национальной хоккейной лиги подарил болельщикам аж 14 матчей. Глаза разбегались, на кого смотреть. 02.02.2020 09:45 Хоккей Трофименко Кирилл Блейдс смел со своего пути дос Сантоса. Главные моменты турнира UFC в Роли (видео) В Роли (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с его результатами и самыми интересными моментами. 26.01.2020 07:00 ММА Ващенко Сергей