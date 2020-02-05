«Лион» сыграл вничью с «Амьеном» Участник плей-офф Лиги чемпионов занимает шестое место в лиге 1.

Матч 23-го тура чемпионата Франции «Лион» – «Амьен» завершился вничью 0:0.

Команда Руди Гарсии, которой в 1/8 финала Лиги чемпионов предстоит играть с «Ювентусом», занимает шестое место в лиге 1, набрав 33 очка. При этом «Лион» лишь по дополнительным показателям опережает еще три команды, которые имеют такое же количество очков – «Реймс», «Ниццу» и «Страсбур».

Кстати, в параллельном матче «Реймс» и «Ницца» сыграли вничью 1:1. Пьер Ле-Мелу вывел гостей вперед на 50-й минуте, но Юнис Абдельхамид сравнял счет на 77-й.

«Монако», за который выступает Александр Головин, в данный момент находится на 10-й позиции позади этой группы, набрав 32 очка.

«Амьен» занимает предпоследнюю 19-ю строчку, имея 20 очков.

8 февраля «Амьен» примет «Монако». 9 февраля «Лион» сыграет в гостях с «Пари Сен-Жермен».