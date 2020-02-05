Тимощук – о расширении РПЛ: Время покажет. Но есть чемпионаты и по 20 команд

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о своем отношении к возможным изменениям в чемпионате России.
«Уже приведено много доводов. Кто-то за, кто-то против. Но надо понимать, что таких условий, как в Петербурге, для осенне-зимнего футбола нет ни у кого в России. Имея такой шикарный стадион, проводить матчи в не самых комфортных погодных условиях – это небольшая проблема.
В любом случае, какой бы формат ни был, его нужно принимать и работать в таких условиях, которые у нас будут. В РПЛ для команд, участвующих в еврокубках, у которых много футболистов вызываются в сборные, будет сложно добавить в график эти дополнительные матчи. Поэтому нужно найти решение, которые стало бы комфортным для всех. Время покажет. Но есть чемпионаты и по 20 команд. Формат должен быть идеально выверенным для того, чтобы все команды чувствовали себя комфортно и могли работать для достижения целей», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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