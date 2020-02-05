Marca: Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» против «Севильи» Матч 23-го тура чемпионата Испании состоится 9 февраля.

Популярная испанская спортивная газета Marca прогнозирует, что российский нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч 23-го тура чемпионата страны против «Севильи». Игра состоится в Виго на стадионе «Балаидос» 9 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени.

В сегодняшнем номере мадридское издание опубликовало ориентировочные составы на все игры 23-го тура. По версии Marca, Смолов составит в нападении «Сельты» лидеру галисийцев Яго Аспасу.

Полностью ориентировочный состав «Сельты» выглядит так (по схеме 5-3-2):

Рубен Бланко – Мальо, Араухо, Мурильо, Айду, Оласа – Бельтран, Окай Йокушлу, Рафинья – Смолов, Аспас.

На прошлой неделе «Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» до конца нынешнего сезона с правом выкупа. 1 февраля 29-летний россиянин дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену в выездном матче против «Валенсии» (0:1) на 78-й минуте.

«Сельта» занимает предпоследнее 19-е место в примере, набрав 17 очков в 22 турах. «Севилья» борется за попадание в Лигу чемпионов и находится на четвертой строчке с 39 очками.