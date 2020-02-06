Фергюсон поблагодарил Роналду за вклад в успехи «Манчестер Юнайтед» Португалец выступал за англичан с 2003 по 2009 год.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с днем рождения. В среду, 5 февраля ему исполнилось 35 лет.

Также специалист выразил слова благодарности игроку, который помог «красным дьяволам» выиграть 9 трофеев, в том числе три титула АПЛ, а также Лигу чемпионов

«Ты – великий футболист и великий человек», – цитирует Фергюсона Record.

Летом 2009 года «Манчестер Юнайтед» продал Роналду в мадридский «Реал», где он выиграл множество трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов, а также получил четыре «Золотых мяча».