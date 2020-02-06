«Бавария», обыграв «Хоффенхайм», вышла в ¼ финала Кубка Германии

Футболисты «Баварии» нанесли поражение игрокам «Хоффенхайма» в домашнем матче 1/8 финала Кубка страны – 4:3.

В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски. Также отличился Томас Мюллер, а четвертый мяч «Баварии» забил в свои ворота Беньямин Хюбнер.

У гостей лучшим оказался Мунас Даббур. В его активе два мяча. Защитник хозяев Жером Боатенг стал автором третьего гола «Хоффенхайма». Он срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, чемпион Германии вышел в следующую стадию турнира. Ранее путевку в ¼ финала обеспечили себе «Байер» и берлинский «Унион».

Кубок Германии. 1/8 финала

«Бавария» – «Хоффенхайм» – 4:3 (3:1)

Голы: 0:1 – 8, автогол Боатенг, 1:1 – 12, автогол Хюбнер, 2:1 – 20 Мюллер, 3:1 – 36 Левандовски, 4:1 – 80 Левандовски, 4:2 – 82 Даббур, 4:3 – 90 Даббур.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Боатенг (Одриосола, 83), Павар, Киммих, Коутиньо, Дэвис, Толиссо, Гнабри, Левандовски (Зиркзее, 81), Мюллер (Кюизанс, 81).

«Хоффенхайм»: Пентке, Хюбнер, Акпогума, Кадержабек, Нордтвейт, Гриллич (Лукас Рибейро, 71), Цубер, Бруун Ларсен (Баумгартнер, 71), Руди, Бебу (Даббур, 61), Крамарич.

Предупреждения: Нордтвейт (31), Толиссо (39), Павар (55), Алаба (84).