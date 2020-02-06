«Лацио» не смог победить «Верону» в матче серии А

«Лацио» и «Верона» поделили очки в матче 17-го тура чемпионата Италии – 0:0.

После этой встречи «орлы» занимают третье место в турнирной таблице. В их активе 50 очков. У «Вероны» – 31 очко и 9-я позиция.

Добавим, что команда Симоне Индзаги упустила возможность опередить «Интер», у которого 51 очко и вторая строчка.

Серия А. 17-й тур

«Лацио» – «Верона» – 0:0

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лаццари (Марушич, 71), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 71), Лейва, Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Дзакканьи, Лазович, Верре (Эссерик, 70), Пессина, Борини (Давидович, 89), Велозу.

Предупреждения: Кумбула (23), Милинкович-Савич (29), Хони Родригес (77), Раду (80), Ррахмани (86).