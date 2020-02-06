«Марсель» Виллаш-Боаша одолел «Сент-Этьен»

Футболисты «Марселя» одержали победу над игроками «Сент-Этьена» в гостевом поединке 23-го тура чемпионата Франции – 2:0.

В составе победителей отличились Димитри Пайет и Неманья Радоньич.

После этой встречи «Марсель» по-прежнему занимает 2-е место в таблице, набрав 46 очков. У «Сент-Этьена» – 28 очков и 15-я позиция.

Лига 1. 23-й тур

«Сент-Этьен» – «Марсель» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 7 Пайет, 0:2 – 85 Радонич.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Фофана, Салиба, Дебюши (Онора, 68), Кабай (Ахолу, 46), Мвила, Амума, Буанга, Хазри, Дьони (Аби, 76).

«Марсель»: Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сарр, Камара, Пайет, Ронжье (Лопес, 90), Радонич (Стротман, 89), Сансон, Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 76).

Предупреждения: Амави (25), Радонич (49), Ронжье (57), Фофана (61), Хазри (65).