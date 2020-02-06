«Интер» хочет приобрести Госенса Фланговый защитник «Аталанты» проводит отличный сезон в своем клубе.

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс попал в сферу интересов «Интера».

Согласно информации FCInterNews.it, руководство миланского клуба постарается заполучить 25-летнего немца в летнее трансферное окно. Однако команде придется выдержать конкуренцию за другими коллективами – в услугах Госенса заинтересованы «Лион» и «Лейпциг». «Аталанта» оценивает своего игрока в 30 миллионов евро.

Госенс выступает в команде с лета 2017 года. С тех пор он принял участие в 87 матчах, забив 13 голов и отдав 8 ассистов.

В этом сезоне на счету защитника 25 игр, в которых он отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2022 года.