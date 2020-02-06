Гвардиола рассказал о самом тяжелом поражении в карьере Испанский тренер возглавлял «Барселону», «Баварию» и сейчас работает с «Манчестер Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал самый тяжелый матч в карьере.

«Самое тяжелое поражение? 0:4 с «Баварией» от «Реала». Футболисты не были похожи на себя. Я делал то, чего не чувствовал. Беру всю вину на себя. Мы не могли играть так, как сыграли тогда против «Реала». Это была отличная команда», - цитирует испанского специалиста Marca со ссылкой на Post United.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. В полуфинале Лиги чемпионов 2013/14 мюнхенцы встретились с «Реалом». Первая игра, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридцев. В ответной игре «Реал» разгромил «Баварию» со счетом 4:0.

Вместе с мюнхенским клубом Гвардиола три раза выиграл чемпионат Германии и дважды - Кубок страны.