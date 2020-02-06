Тимощук - о чемпионской гонке в РПЛ: Все в руках «Зенита», но в розыгрыше еще 33 очка Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал борьбу за победу в чемпионате России.

«На данный момент все в наших руках. Но многое зависит и от соперников, которые будут против нас отчаянно сражаться, чтобы сократить то отставание, которое есть. Весной в розыгрыше будет 33 очка. У нас отрыв 10 очков - всего треть. Так что не так все просто», - приводит слова специалиста «Евро-футбол.ru».

Напомним, после 19 туров «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В последних пяти матчах сине-бело-голубые одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

Идущий на втором месте «Краснодар» отстает от питерцев на 10 очков.

29 февраля «Зенит» на своем поле примет «Локомотив».