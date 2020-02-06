Альфред Шройдер: Доволен игрой «Хоффенхайма» во втором тайме Главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Шройдер прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинала Кубка Германии против «Баварии» (4:3).

– Поздравления «Баварии» и Ханси Флику с заслуженным выходом в следующий раунд. Конечно мы злимся на себя. После быстрого гола нам перестало хватать смелости. В первом тайме «Бавария» в целом была очень сильна. Во втором тайме мы показали, что мы можем. Я доволен игрой команды во втором тайме, но не итоговым счетом, – цитирует Шройдера пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, вчера «Хоффенхайм» в гостях уступил «Баварии» в матче 1/8 финала Кубка Германии со счетом 4:3. В составе команде дубль оформил форвард Мунас Даббур. Также гол забил в свои ворота игрок хозяев Жером Боатенг.

Подопечные Шройдера занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка после 20 сыгранных туров.