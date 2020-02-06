Эрик Абидаль: В трансферах Неймара и Мартинеса нет ничего невозможного Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о вероятности переходов нападающих Неймара и Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

– Думаю, в трансферах Неймара и Мартинеса нет ничего невозможного. Для этого нам придется проделать ряд операций, но в этом и состоит моя работа. Это отличные футболисты, но есть и ряд других игроков, которые могут усилить «Барселону», – цитирует Абидаля El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году. В составе каталонского клуба он провел 186 матче, в которых забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.

В августе 2017 года 28-летний бразилец перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне он забил 15 голов и отдал 10 ассистов в 18 играх за клуб во всех турнирах.

Что касается Мартинеса, то 22-летний аргентинец перешел в «Интер» в июле 2018-го. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах, забил 17 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Неймара и Мартинеса в 160 и 80 миллионов соответственно.