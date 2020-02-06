«Кристал Пэлас» вновь попытается приобрести Чалова Контракт 21-летнего россиянина с ЦСКА действует до 30 июня 2022 года.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов все еще может стать игроком «Кристал Пэлас».

По информации The Daily Star, одним из главных условий возможного продления контракта с главным тренером «орлов» Роем Ходжсоном является усиление команды в летнее трансферное окно – Чалов находится в списке потенциальных приобретений.

Напомним, что прошлым летом 21-летний форвард отказался переходить в «Кристал Пэлас» после разговора с президентом ЦСКА Евгением Гинером. Лондонский клуб в текущем сезоне занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. После 25 туров команда набрала 30 очков.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за клуб 113 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 19 результативных передач. В текущем сезоне форвард забил шесть мячей и сделал пять голевых передач в 27 матчах.