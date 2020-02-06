Хосеп Гвардиола: Абсолютно нормально, что владельцы «Манчестер Сити» хотят победы в ЛЧ Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

– «Манчестер Сити» в одно время мечтал о сохранении прописки в АПЛ, но внезапно клуб купили люди из Абу-Даби, после чего «Сити» сделал скачок вперед и выиграл четыре чемпионата Англии за десять лет. Единственное, чего у клуба нет, – победы в Лиге чемпионов. Абсолютно нормально, что люди этого хотят. Это даже хорошо. Я постараюсь это сделать. Если не в этом году, то в следующем. Но конец света не наступит, если я не выиграю с командой Лигу чемпионов, – сказал Гвардиола в интервью YouTube-каналу Post United.

Напомним, что в рамках 1/8 финала английский клуб сыграет против «Реала». Первая игра состоится 26 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ответная – 17 марта на «Этихаде».

Ранее Гвардиола вместе с командой вылетал на стадии 1/8 финала в сезоне 2016/2017 (от «Монако»), и дважды в 1/4 финала в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».