«Арсенал» хочет подписать трех игроков перед Евро-2020 Руководство лондонского клуба желает приобрести двух центральных полузащитников и одного центрального защитника.

Лондонский «Арсенал» хочет подписать троих новичков до чемпионата Европы 2020 года, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что команде необходимы центральный защитник и два центральных полузащитника, один из которых будет атакующего плана, а второй будет готов играть от штрафной до штрафной.

Единственный игрок, упоминающийся в источнике – атакующий полузащитник «Фейеноорда» Оркуном Кекчю. В этом сезоне на счету 19-летнего турка 29 матчей, в которых он отметился тремя голами и четырьмя ассистами. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Отметим, этой зимой в команду прибыли защитники Седрик Соареш и Пабло Мари. Летом к «канонирам» присоединится 18-летний защитник Виллиам Салиба, купленный у «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро.

«Арсенал» занимает десятое место в АПЛ, набрав 31 очко после 25 сыгранных туров.