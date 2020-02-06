Ветеран «Барселоны»: Сейчас Месси чувствует себя не в своей тарелке

– Он чувствует себя не в своей тарелке. За все годы, что я наблюдал, мне нравилась игра Месси. Но я впервые вижу его одной ногой вне «Барселоны». Мне никогда не приходилось говорить это раньше, – цитирует Карраско El Chiringuito TV.
Ранее сообщалось, что Месси вступил в конфликт со своим партнером по команде Херардом Пике, а затем в своем аккаунте в Instagram раскритиковал работу спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля.
Контракт 32-летнего игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне на счету аргентинца 24 матча, в которых он забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.
Подопечные Сетьена идут на втором месте в чемпионате Испании, имея в своем активе 46 очков.
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