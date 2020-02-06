«Брешиа» уволила главного тренера Команда занимает предпоследнее место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб «Брешиа» объявил о смене главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба, Эудженио Корини отправлен в отставку, а вместо него назначен уругвайский специалист Диего Лопес.

Примечательно, что по ходу текущего сезона «Брешиа» уже второй раз увольняет Корини. Ранее тренер был отправлен в отставку 3 ноября 2019 года, но уже 2 декабря вернулся на свой пост.

Добавим, что после 22 туров «Брешиа» занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 15 очков. В последних пяти матчах «Брешиа» один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

9 февраля аутсайдер серии А на своем поле примет «Удинезе».