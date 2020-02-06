Александр Горшков: В игре Смолова за «Локомотив» была какая-то недосказанность Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Сельту».

– Наверное, руководство железнодорожников в лице Василия Кикнадзе думало об альтернативе, когда продавало игрока. Должен быть запасной план, не думаю, что они могли просто так отдать нападающего. С другой стороны, была какая-то недосказанность в игре Федора. Тренер и руководство не до конца были удовлетворены работой Смолова. Тем более, если у игрока было желание уехать в Испанию, то вариант с продажей устраивал обе стороны вне зависимости от обстоятельств, – цитирует Горшкова Sportbox.ru.

Напомним, Смолов был арендован у «Локомотива» до конца текущего сезона. По слухам, «Сельта» может выкупить игрока за 10 миллионов евро.

Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры. В 22 матчах команда забила всего 17 голов.