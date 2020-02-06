Александр Горшков: Кокорин будет на хорошем счету почти в любой команде РПЛ Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением по поводу ситуации с нападающим Александром Кокориным.

– Никому не нравится, когда вопросы решаются за спиной. Многие высказывают мнение, что Александру было бы полезно перейти в «Сочи», так как в «Зените» ему будет сложно конкурировать с Азмуном, Дзюбой и Дриусси. Понятно, что Саша будет на хорошем счету почти в любой команде РПЛ. Но предпочитаю в таких вопросах верить главному тренеру, который каждый день работает с игроками, понимает их психологическое и физическое состояние. Если бы менеджмент и тренерский штаб клуба нашли бы какой-то компромисс, и, условно, люди убедили Семака, что на данный момент лучше отдать Кокорина в аренду, уверен, футболист бы на нее согласился. Есть пример «Локомотива» при Геркусе, который считал, что наставник должен только тренировать. Но я все-таки считаю, что надо прислушиваться к мнению тренера. Верю Семаку, – цитирует Горшкова Sportbox.ru.

Напомним, Кокорин провел с «Зенитом» первый сбор в Катаре, по ходу которого «Сочи» объявил об аренде игрока. Несмотря на это, футболист принял участие в двух контрольных матчах и был в них капитаном команды. После возвращения в Россию Кокорин отказался от перехода в «Сочи» и был переведен в «Зенит-2», выступающий в ПФЛ. В понедельник форвард сделал дубль в матче с бразильской командой «Гремио Новоризонтино» (4:1).

Ранее стало известно об интересе к Кокорину со стороны калининградской «Балтики».