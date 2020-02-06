«Манчестер Сити» отдал дань памяти погибшим в мюнхенской авиакатастрофе Самолет с «Манчестер Юнайтед» на борту разбился 6 февраля 1958 года.

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы.

«Отдаем дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

🔵 #ACityUnited 🔴



Paying our respects on the 62nd anniversary of the Munich air disaster. pic.twitter.com/AYAjEl5HYD — Manchester City (@ManCity) February 6, 2020

Напомним, 6 февраля 1958 года «Манчестер Юнайтед» возвращался из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Для дозаправки самолет совершил посадку в Мюнхене.

Во время взлета из мюнхенского аэропорта самолет потерпел крушение. Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23, еще 19 получили ранения.