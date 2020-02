«Манчестер Сити» отдал дань памяти погибшим в мюнхенской авиакатастрофе

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы.

«Отдаем дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

🔵 #ACityUnited 🔴



Paying our respects on the 62nd anniversary of the Munich air disaster. pic.twitter.com/AYAjEl5HYD