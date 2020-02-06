«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита» - Советский спорт
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06 февраля 2020 13:08ФутболКорегин Владислав

«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита»

23-летний россиянин сыграл всего одну встречу за основную команду питерского клуба.

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о переходе полузащитника «Зенита» Сергея Иванова. Игрок был арендован до конца сезона с правом возможного выкупа.

В новой команде 23-летний россиянин будет выступать под 30-м номером.

Ранее Иванов выступал за «Зенит-2» и «Кошице». В этом сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил два гола и сделал три ассиста.

За основную команду питерцев полузащитник провел всего одну игру – он вышел на замену в матче Кубка России против «Енисея» (2:1).

«Крылья Советов» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 18 очков после 19 туров.

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