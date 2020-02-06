Уго Льорис: «Тоттенхэм» все еще может побороться за топ-4 АПЛ Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что его команда способна финишировать в первой четверке к концу нынешнего сезона.

– В АПЛ мы находимся не в комфортном положении. Мы попытаемся сделать все, чтобы догнать команды, которые находятся выше нас, для этого нам понадобится собранность. Мы все еще может побороться за место в топ-4. У нас были взлеты и падения в этом сезоне, но мы все еще можем хорошо завершить чемпионат, и это будет лучшей подготовкой к следующему сезону. У нашего клуба большие амбиции. Последние месяцы были сложными, но лучший ответ мы можем дать на поле, – цитирует Льориса Sky Sports.

Напомним, что вчера в матче 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» победил «Саутгемптон» со счетом 3:2. Таким образом, команда Жозе Моуринью прошла в следующую стадию турнира, где ее соперником станет «Норвич».

В рамках очередного тура чемпионата страны лондонцы 16 февраля сыграют в гостях против «Астон Виллы».

На данный момент «шпоры» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков после 25 туров.