Шамиль Газизов: В течение двух-трех, максимум, пяти дней объявим один трансфер Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб близок к подписанию иностранного полузащитника. «В течение двух-трех, максимум, пяти дней объявим один трансфер. Это молодой, перспективный полузащитник из-за рубежа», - цитирует Газизова «РИА Новости». Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что уфимский клуб близок к договоренности с ташкентским «Локомотивом» о переходе хавбека сборной Узбекистана Остона Урунова. «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров команда набрала 25 очков. 1 марта уфимцы сыграют в гостях против «Краснодара».