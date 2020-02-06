Источник: Шейдаев может перейти в «Нефтчи» 9 января форвард расторг контракт с московским «Динамо».

Бывший нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

Согласно информации Sport24.ru в услугах 23-летнего форварда заинтересован «Нефтчи».

Напомним, что Шейдаев расторг контракт с московским клубом 9 января. За это время он сыграл в девяти матчах и отдал один результативный пас.

На протяжении карьеры он выступал за «Рубин», «Зенит», «Трабзонспор», «Жилину», «Карабах» и «Крылья Советов».