Источник: Шейдаев может перейти в «Нефтчи»

Бывший нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.
Согласно информации Sport24.ru в услугах 23-летнего форварда заинтересован «Нефтчи».
Напомним, что Шейдаев расторг контракт с московским клубом 9 января. За это время он сыграл в девяти матчах и отдал один результативный пас.
На протяжении карьеры он выступал за «Рубин», «Зенит», «Трабзонспор», «Жилину», «Карабах» и «Крылья Советов».
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