Украинец Каплиенко перешел в «Тамбов» Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о том, что команду пополнил украинский защитник Александр Каплиенко.

– Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок – 2,5 года. Это не последний трансфер в это окно, ждите новостей, — цитирует Худякова Sport24.ru.

Отметим, что Каплиенко является воспитанников запорожского «Металлурга». Позднее он выступал за такие команды, как «Металлист», «Аланьяспор», одесский «Черноморец», «Смолевичи» и тбилисское «Динамо». Грузинскую команду защитник покинул 1 января в статусе свободного агента.

«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 турах.