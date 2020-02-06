СМИ: Слуцкий звонил Кокорину, разговаривали о переходе в «Рубин» 28-летний нападающий тренируется в Турции с «Зенитом-2».

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину. Об этом сообщает Чемпионат.com

Про сведению источника, речь в телефонном разговоре шла о возможности перехода 28-летнего футболиста в «Рубин».

Вчера была опубликована информация об интересе к Кокорину со стороны калининградской «Балтики». Напомним, что Александр отказался играть за ФК «Сочи» на правах аренды и теперь тренируется в Турции вместе с «Зенитом-2».

Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря, спустя три недели после ухода из голландского «Витесса». Казанская команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.