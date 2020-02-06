Пирло вошел в Зал славы итальянского футбола

Пресс-служба Федерации футбола Италии (FIGC) объявила о решении внести бывшего полузащитника «Милана», «Ювентуса» и национальной сборной Андреа Пирло в Зал славы итальянского футбола.
Отмечается, что вместе с ним Зал славы пополнят бывший нападающий «Ювентуса» и «Ромы» поляк Збигнев Бонек, а также экс-тренер «Фиорентины», «Болоньи», «Наполи» и «Ромы» Карло Маццоне.
Официальная церемония состоится 4 мая во Флоренции.
Напомним, что в Италии Пирло выступал в составе таких команд, как «Брешиа», «Интер», «Реджина», «Милан» и «Ювентус». Вместе со сборной Италии полузащитник стал чемпионом мира 2006 года, вице-чемпионом Евро-2012 и бронзовым призером Кубка Конфедераций-2013 и Олимпиады-2004.
Свой прощальный матч Пирло провел 21 мая 2018 года на «Сан-Сиро».
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