Бруну Фернандеш: Я разговаривал с Роналду перед моим переходом в «МЮ» Новичок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своем решении перейти в английскую команду.

– Я разговаривал с Криштиану Роналду перед переходом в «Манчестер Юнайтед». Он говорил лишь хорошие вещи о клубе. Сказал, что начал воплощать свои мечты здесь и стал по-настоящему хорошим игроком. Думаю, он доволен моим трансфером. Также я говорил с Сульшером. Он общался с Криштиану и услышал обо мне лишь хорошие вещи, – цитирует португальца The Independent.

Напомним, что Фернандеш перешел «Манчестер Юнайтед» 30 января из «Спортинга» за 55 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.

За лиссабонский клуб 25-летний полузащитник выступал с лета 2017 года. В 137 матчах он забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.