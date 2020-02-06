Бруну Фернандеш: Я разговаривал с Роналду перед моим переходом в «МЮ» - Советский спорт
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06 февраля 2020 14:53ФутболКорегин Владислав

Бруну Фернандеш: Я разговаривал с Роналду перед моим переходом в «МЮ»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своем решении перейти в английскую команду.

– Я разговаривал с Криштиану Роналду перед переходом в «Манчестер Юнайтед». Он говорил лишь хорошие вещи о клубе. Сказал, что начал воплощать свои мечты здесь и стал по-настоящему хорошим игроком. Думаю, он доволен моим трансфером. Также я говорил с Сульшером. Он общался с Криштиану и услышал обо мне лишь хорошие вещи, – цитирует португальца The Independent.

Напомним, что Фернандеш перешел «Манчестер Юнайтед» 30 января из «Спортинга» за 55 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.

За лиссабонский клуб 25-летний полузащитник выступал с лета 2017 года. В 137 матчах он забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.

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