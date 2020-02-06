В «Сампдорию» перешел 19-летний нападающий из датского «Норшелланна» - Советский спорт
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06 февраля 2020 14:58ФутболШарафудинов Виктор

В «Сампдорию» перешел 19-летний нападающий из датского «Норшелланна»

Миккель Дамсгор будет играть за генуэзский клуб со следующего сезона.

Генуэзская «Сампдория» на своем официальном сайте объявила о подписании 4-летнего контракта с датским нападающим Миккелем Дамсгором. В данный момент 19-летний футболист выступает на родине за «Норшелланн».

Дамсгор – воспитанник «Норшелланна». В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и две результативные передачи в 19 матчах чемпионата Дании.

Финансовые условия сделки не разглашаются, а трансферная стоимость юного форварда оценивается в 5 млн евро. За «Сампдорию» Дамсгор будет выступать со следующего сезона.

Генуэзская команда после 22 туров занимает 16-е место в чемпионате Италии, набрав 20 очков.

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