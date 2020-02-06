ФК «Спартак» опубликовал фрагмент знаменитого фильма в честь Кирка Дугласа

Московский футбольный клуб «Спартак» почтил память обладателя премий «Оскар» и «Золотой глобус» Кирка Дуглас. На странице красно-белых в твиттере был опубликован фрагмент из знаменитого фильма Стэнли Кубрика «Спартак», вышедшего в 1960 году.
Видео сопровождает следующее сообщение:
«Сегодня на 104-м году ушел из жизни один из величайших актеров современности Кирк Дуглас. Доподлинно не известно, болел ли Кирк Дуглас за наш клуб, но его оскароносный «Спартак» точно покорил миллионы сердец во всем мире».
Кирк Дуглас скончался вчера в Лос-Анджелесе. О смерти звезды фильма «Спартак» сообщил другой знаменитый актер – сын Кирка Майкл Дуглас.
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