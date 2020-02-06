Бывший тренер «Реала»: Бэйла невозможно критиковать за его игру в мадридском клубе Валлиец выступает за мадридский клуб с 2013 года.

Бывший тренер «Реала» валлиец Джон Тошак, под руководством котором клуб становился чемпионом Испании в сезона 1989/1990, считает несправедливой критику в отношении своего соотечественника Гарета Бэйла.

– В Мадриде действия футболистов всегда рассматривают под лупой, они всегда кого-то критикуют, в том числе и Бэйла по той или иной причине. Гарет не дает много интервью, но его невозможно критиковать за выступление в «Реале», – цитирует Тошака Goal.com.

Бэйл перешел в «Реал» 1 сентября 2013 года за 101 миллион евро. Вместе с командой он стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов (2014, 2016-2018), Суперкубка УЕФА (2014, 2017), чемпионом Испании (2017), обладателем Кубка Испании (2014), Суперкубка Испании (2017), а также Клубного чемпионата мира (2014, 2016-2018). В общей сложности он сыграл 246 матчей, отметившись 105 забитыми мячами и 67 ассистами.

Валлиец в нынешнем сезоне провел 15 встреч – на его счету три голи и две результативные передачи.