«Ювентус» готов предложить 140 миллионов евро за Погба 26-летний француз выступал за туринцев с 2012 по 2016 год.

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно.

По информации Tuttosport, руководство туринского клуба собирается предложить за француза 140 миллионов евро. «МЮ» согласен продать своего футболиста, так как на его место уже приобрели португальца Бруну Фернандеша.

Напомним, Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 миллионов евро. С тех пор он сыграл за клуб 150 матчей, забив 31 гол и отдав 31 результативный пас.

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем француз лишь восемь раз появлялся на поле, отметившись двумя ассистами.

Контракт Погба с английским клубом действует до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.