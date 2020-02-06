На сборе в Сочи «Спартак» сыграет с «Араратом» В Краснодарском крае красно-белые будут тренироваться с 12 по 17 февраля.

Официальный сайт московского «Спартака» сообщает о том, что была достигнута договоренность о проведении контрольного матча с ереванским «Араратом» на сборе в Сочи.

Эта встреча станет единственным спаррингом, во время этапа подготовки в сезону на черноморском побережье Краснодарского края с 12 по 17 февраля.

Матч «Спартак» – «Арарат» состоится 16 февраля. По решению тренерского штаба Доменико Тедеско игра пройдет в закрытом для зрителей и прессы режиме.

8 февраля «Спартак» проведет в Катаре заключительный матч на Кубке Матч Премьер против белградского «Партизана».