На сборе в Сочи «Спартак» сыграет с «Араратом»

Официальный сайт московского «Спартака» сообщает о том, что была достигнута договоренность о проведении контрольного матча с ереванским «Араратом» на сборе в Сочи.
Эта встреча станет единственным спаррингом, во время этапа подготовки в сезону на черноморском побережье Краснодарского края с 12 по 17 февраля.
Матч «Спартак» – «Арарат» состоится 16 февраля. По решению тренерского штаба Доменико Тедеско игра пройдет в закрытом для зрителей и прессы режиме.
8 февраля «Спартак» проведет в Катаре заключительный матч на Кубке Матч Премьер против белградского «Партизана».
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